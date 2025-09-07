Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manifestação de apoio aos palestinos reúne multidão em Bruxelas

Autor AFP
Dezenas de milhares de pessoas -- entre 70.000, segundo a polícia, e 120.000, segundo os organizadores -- desfilaram neste domingo (7) na capital da Bélgica para manifestar solidariedade aos palestinos.

Vestidos de vermelho e exibindo cartazes da mesma cor, os participantes exigiam medidas contra Israel para proteger os civis palestinos.

"Uns sonharam com a queda do muro de Berlim. Eu sonho com um Estado palestino para os Palestinos", disse à AFP Ismet Gumusboga, de 60 anos.

"Bruxelas, particularmente para a Europa, é um ponto nevrálgico da política internacional. É muito importante que todos os estudantes e pessoas de qualquer idade se manifestem nesta cidade", ressaltou Samuele Toppi, estudante de 27 anos.

O ministro das Relações Exteriores da Bélgica, Maxime Prévot, declarou na sexta-feira, em entrevista à AFP, que a União Europeia não "assumiu suas responsabilidades" perante a guerra em Gaza, e que sua credibilidade em política externa "está desmoronando".

O chanceler se referia às divisões entre os 27 Estados-membros, incapazes de acordar há meses, de maneira unânime, sancionar Israel pela devastadora guerra de quase dois anos no território palestino de Gaza, em resposta ao ataque de 7 de outubro de 2023 cometido pelo Hamas em território israelense.

No fim de agosto, a ONU decretou o estado de fome em Gaza.

Diante disso, a Bélgica decidiu há pouco por uma série de medidas unilaterais de sanções contra Israel.

