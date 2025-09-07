'Lua de sangue' emerge durante eclipse lunar total

Os apaixonados pela astronomia puderam observar na noite deste domingo (7) uma "lua de sangue" durante um eclipse lunar total visível principalmente na Ásia e na Oceania, mas também parcialmente na Europa e na África. Este fenômeno, que tinge de vermelho o satélite natural, acontece quando o Sol, a Terra e a Lua estão perfeitamente alinhados nessa ordem e este último corpo celeste se encontra em sua fase cheia.

Os espectadores de China e Índia foram os que tiveram a melhor localização para observar o fenômeno, assim como os habitantes do leste da África e do oeste da Austrália. O eclipse total de Lua aconteceu entre 17h30 e 18h52 GMT (14h30 e 15h52 em Brasília). Os entusiastas da Europa e do resto de África também tiveram a oportunidade de ver brevemente um eclipse parcial quando a Lua se elevou no início da noite. A Lua fica vermelha porque o astro desliza em direção à sombra da Terra, que bloqueia os raios solares e, pouco a pouco, perde o seu brilho branco.

Os únicos raios de sol que alcançam a Lua são "refletidos e dispersados através da atmosfera terrestre", explicou Ryan Milligan, astrofísico da Universidade de Belfast, na Irlanda do Norte. No entanto, as longitudes de onda azuis da luz são mais curtas que as vermelhas, por isso que se dissipam mais facilmente quando atravessam a atmosfera do planeta. "Isso é o que dá à Lua seu tom avermelhado, essa cor de sangue", detalhou o especialista.