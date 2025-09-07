Hamas diz estar pronto 'de imediato' para negociar cessar-fogo em Gaza após proposta dos EUA

Fumaça sobe durante ataques israelenses à Torre Mushtaha, na Cidade de Gaza, em 5 de setembro de 2025, em meio à guerra entre Israel e o movimento militante Hamas. O exército israelense afirmou ter atacado um arranha-céu na Cidade de Gaza em 5 de setembro, logo após anunciar que atacaria prédios altos identificados como sendo usados ​​pelo Hamas antes da tomada planejada de suas forças pelo centro urbano. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP) / Crédito: Omar AL-QATTAA/AFP

O Hamas afirmou neste domingo que recebeu, por meio de intermediários, propostas dos Estados Unidos para viabilizar um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Em comunicado, o grupo disse acolher "qualquer iniciativa que contribua para os esforços em prol da interrupção da agressão" e indicou estar pronto "de imediato" para iniciar negociações. Segundo a nota, o movimento aceitaria discutir a libertação de todos os prisioneiros desde que houvesse, em contrapartida, uma declaração clara de fim da guerra, a retirada total das forças israelenses do território e a criação imediata de um comitê de palestinos independentes para administrar a região.