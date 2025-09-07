Guiana: presidente assume 2º mandato em meio à transformação do país pela riqueza do petróleo

O presidente da Guiana, Irfaan Ali, tomou posse de seu segundo mandato neste domingo, após ser oficialmente declarado vencedor das eleições da semana passada, no momento em que o pequeno país sul-americano colhe os benefícios da produção de petróleo e gás em alto-mar. A comissão eleitoral do país certificou a vitória de Ali ontem, afirmando que ele havia "assegurado uma vitória contundente" e que seu Partido Progressista Popular conquistou a maioria no Parlamento, com 36 das 65 cadeiras.

A Guiana, localizada entre Brasil, Venezuela e Suriname, tem atraído crescente atenção internacional nos últimos anos devido às vastas reservas de petróleo descobertas em alto-mar há uma década, além de sua riqueza mineral. A região rica em recursos de Essequibo, administrada pela Guiana, mas reivindicada pela Venezuela, continua sendo um ponto de tensão. Ali tem sido elogiado por direcionar parte da nova riqueza petrolífera do país para programas sociais populares. Nas eleições, Ali enfrentou o empresário de 38 anos Azruddin Mohamed, que, junto com seu pai e sua empresa exportadora de ouro, foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos "por participação em corrupção pública".