EUA propôs ao Hamas troca de reféns e atuação ativa de Trump por cessar-fogo em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 07, que Israel já aceitou seus termos para encerrar a guerra em Gaza e que a decisão agora está nas mãos do Hamas. Segundo informações obtidas pela Axios, a nova proposta americana enviada ao Hamas prevê a libertação dos 48 reféns ainda mantidos pelo grupo em troca de um cessar-fogo e do fim da operação israelense para ocupar a Cidade de Gaza. Em contrapartida, Israel soltaria entre 2.500 e 3.000 prisioneiros palestinos, incluindo centenas condenados à prisão perpétua por assassinato de israelenses.

A Axios informou ainda que, caso o Hamas aceite a iniciativa, Trump se comprometeu a atuar ativamente pelo fim da guerra, mantendo o cessar-fogo enquanto durarem as negociações. De acordo com um alto funcionário israelense ouvido pela Axios, o plano também abriria caminho para negociações imediatas sobre os termos de um acordo de paz definitivo. Israel exige o desarmamento do Hamas, enquanto o grupo demanda a retirada completa das Forças de Defesa de Israel (IDF) da Faixa de Gaza. O funcionário acrescentou que, se a proposta for rejeitada, a alternativa seria "muito ruim": uma ampla operação militar israelense, diz o veículo.