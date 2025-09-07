Drone lançado por rebeldes do Iêmen cai em aeroporto de Israel e deixa um ferido

Um drone lançado neste domingo (7) por rebeldes huthis do Iêmen caiu em um aeroporto no sul de Israel e deixou um homem ferido, informou a Cruz Vermelha israelense. Um porta-voz da autoridade aeroportuária disse que o drone "atingiu a área de chegadas" do aeroporto de Ramon, próximo à fronteira com a Jordânia, e que as operações do terminal estão suspensas.

Israel anunciou, neste domingo, que seu território foi atacado com quatro drones lançados pelos rebeldes huthis do Iêmen e com dois projéteis lançados da Faixa de Gaza pelo movimento armado Jihad Islâmica. Inicialmente, o Exército israelense disse que havia interceptado três drones "que vinham do Iêmen" e que havia abatido dois antes de entrarem em seu espaço aéreo, mas não especificou o que aconteceu com o terceiro. Depois, confirmou que um quarto drone "caiu na área do Aeroporto Ramon". Em nota à imprensa, o serviço de emergência Magen David Adom confirmou que um homem ficou ferido no aeroporto e está recebendo atendimento médico.

"Os paramédicos estão prestando tratamento médico (...) a um homem de 63 anos, em condição leve, completamente consciente, com ferimentos de estilhaços nas extremidades", informou. Os rebeldes huthis, que controlam grandes áreas do território iemenita, prometeram vingar o assassinato de seu primeiro-ministro em um ataque aéreo israelense em agosto em Saná, a capital do Iêmen. Seu líder, Abdul Malik Al Huthi, disse que continuaria "mirando em Israel com mísseis e drones" e escalaria os ataques, em solidariedade aos palestinos.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, respondeu que seu país infligirá "as dez pragas" bíblicas aos huthis após os contínuos atentados em seu território. Em outro incidente relatado neste domingo, o Exército israelense disse que dois projéteis haviam sido lançados da Faixa de Gaza em direção a Netivot, no sul, e a comunidades próximas a Gaza nessa região, mas um foi interceptado e o outro caiu em uma área desabitada. O braço armado da Jihad Islâmica, aliado do Hamas em Gaza, reivindicou os lançamentos.