Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Drone lançado por rebeldes do Iêmen cai em aeroporto de Israel e deixa um ferido

Drone lançado por rebeldes do Iêmen cai em aeroporto de Israel e deixa um ferido

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um drone lançado neste domingo (7) por rebeldes huthis do Iêmen caiu em um aeroporto no sul de Israel e deixou um homem ferido, informou a Cruz Vermelha israelense. 

Um porta-voz da autoridade aeroportuária disse que o drone "atingiu a área de chegadas" do aeroporto de Ramon, próximo à fronteira com a Jordânia, e que as operações do terminal estão suspensas. 

Israel anunciou, neste domingo, que seu território foi atacado com quatro drones lançados pelos rebeldes huthis do Iêmen e com dois projéteis lançados da Faixa de Gaza pelo movimento armado Jihad Islâmica. 

Inicialmente, o Exército israelense disse que havia interceptado três drones "que vinham do Iêmen" e que havia abatido dois antes de entrarem em seu espaço aéreo, mas não especificou o que aconteceu com o terceiro. 

Depois, confirmou que um quarto drone "caiu na área do Aeroporto Ramon". 

Em nota à imprensa, o serviço de emergência Magen David Adom confirmou que um homem ficou ferido no aeroporto e está recebendo atendimento médico. 

"Os paramédicos estão prestando tratamento médico (...) a um homem de 63 anos, em condição leve, completamente consciente, com ferimentos de estilhaços nas extremidades", informou. 

Os rebeldes huthis, que controlam grandes áreas do território iemenita, prometeram vingar o assassinato de seu primeiro-ministro em um ataque aéreo israelense em agosto em Saná, a capital do Iêmen. 

Seu líder, Abdul Malik Al Huthi, disse que continuaria "mirando em Israel com mísseis e drones" e escalaria os ataques, em solidariedade aos palestinos. 

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, respondeu que seu país infligirá "as dez pragas" bíblicas aos huthis após os contínuos atentados em seu território. 

Em outro incidente relatado neste domingo, o Exército israelense disse que dois projéteis haviam sido lançados da Faixa de Gaza em direção a Netivot, no sul, e a comunidades próximas a Gaza nessa região, mas um foi interceptado e o outro caiu em uma área desabitada. 

O braço armado da Jihad Islâmica, aliado do Hamas em Gaza, reivindicou os lançamentos. 

Esta é a primeira vez em vários meses que projéteis disparados da Faixa de Gaza ameaçam Netivot, de 50.000 habitantes e a cerca de 10 quilômetros do território palestino.  

A guerra começou após o ataque sem precedentes do movimento islamista Hamas em solo israelense em 7 de outubro de 2023. 

A resposta de Israel provocou pelo menos 64.300 mortes em Gaza, a maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

dms/tp/arm/pc/an/rnr/meb/jc/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar