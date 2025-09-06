Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã executa homem condenado por atacar forças de segurança

Irã executa homem condenado por atacar forças de segurança

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As autoridades iranianas executaram neste sábado um homem condenado por um ataque que causou a morte de um membro das forças de segurança durante as manifestações multitudinárias de 2022, anunciou o Poder Judiciário. 

Mehran Bahramian foi condenado à pena capital por ter disparado contra um veículo das forças de segurança na cidade de Semirom, na província de Isfahan, o que provocou a morte de Mohsen Rezaei, um agente de segurança, e deixou vários feridos, indicou o Mizan Online, a agência de notícias do Judiciário. 

Os fatos ocorreram em 31 de dezembro de 2022, durante a onda de manifestações após a morte, sob custódia, da jovem iraniana de origem curda Mahsa Amini, presa em setembro de 2022 por supostamente violar o código de vestimenta imposto às mulheres. 

A sentença do tribunal de Isfahan foi confirmada pela Suprema Corte e a condenação foi executada neste sábado ao amanhecer, conforme os procedimentos legais, informou o Mizan. 

Centenas de pessoas morreram durante as manifestações de 2022, incluindo membros das forças de segurança. Milhares de pessoas foram presas. 

O Irã é o segundo país do mundo em número de execuções, após a China, segundo organizações de defesa dos direitos humanos como a Anistia Internacional.

pdm/cab/pc/an/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar