Hipopótamo vira embarcação na Costa do Marfim e deixa 11 desaparecidos

"Com profunda tristeza, tomamos conhecimento do desaparecimento de 11 pessoas, entre elas mulheres, crianças e um bebê, após o emborco de uma embarcação causado por um hipopótamo", afirmou a ministra Myss Belmonde Dogo em uma postagem em sua página no Facebook.

Onze pessoas estão desaparecidas no sudoeste da Costa do Marfim após um hipopótamo virar uma canoa no rio Sassandra, informou a ministra da Solidariedade do país neste sábado (6).

Segundo ela, o incidente ocorreu na manhã de sexta-feira na localidade de Buyo, no sudeste do país, e três pessoas sobreviveram.

"As buscas continuam com a esperança de encontrar as vítimas desaparecidas", acrescentou Dogo.

De acordo com um estudo realizado em 2022 por acadêmicos marfinenses, o hipopótamo é a espécie que aparece com maior frequência nos relatos de incidentes com humanos que terminam em mortes ou lesões neste país.

Sua população é estimada em cerca de 500 indivíduos, distribuídos em vários rios do sul do país, entre eles o Sassandra e o Bandama.