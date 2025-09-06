Ataque russo deixa um morto no nordeste da Ucrânia

Um ataque russo na região administrativa de Sumy, no nordeste da Ucrânia e próximo da fronteira entre os dois países, matou uma pessoa e feriu várias, informaram as autoridades locais neste sábado (6) pela noite.

"Após um ataque inimigo nas imediações da cidade de Putivl, uma pessoa morreu e há feridos", entre eles um menino de nove anos, disse o governador militar regional, Oleh Hrihorov, na plataforma Telegram.