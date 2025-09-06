Argentino Zeballos e espanhol Granollers conquistam título nas duplas do US Open

A dupla hispano-argentina formada por Marcel Granollers e Horacio Zeballos conquistou seu segundo título de Grand Slam neste sábado (6), com uma virada espetacular na final do US Open. Na quadra central Arthur Ashe, os quintos cabeças de chave derrotaram os britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski por 3-6, 7-6 (7/4) e 7-5, após salvar três match points no último set de um jogo de quase duas horas e meia de duração.

"Quando você joga esse tipo de partida, é muito injusto que haja um vencedor e um perdedor", disse Zeballos após o dramático duelo. Já vencedores de Roland Garros em junho contra a mesma dupla britânica, Granollers e Zeballos são a primeira dupla masculina desde 2019 a conquistar dois títulos de Grand Slam na mesma temporada. Aos 40 anos, Zeballos se tornou o primeiro argentino a vencer o torneio de duplas em Nova York. Já Granollers sucede seus compatriotas Sergio Casal e Emilio Sánchez Vicario, campeões do US Open em 1988.