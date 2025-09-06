Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Argentina vai disputar amistosos contra Venezuela e Porto Rico em outubro

Autor AFP
A seleção argentina vai enfrentar Venezuela e Porto Rico em dois amistosos nos Estados Unidos em outubro, anunciou a Associação Argentina de Futebol (AFA) neste sábado (6). 

A partida contra a Venezuela está marcada para o dia 10 de outubro no Hard Rock Stadium, em Miami, e a segunda, contra Porto Rico, para 13 de outubro no Soldier Field, em Chicago, informou a AFA em um comunicado. 

Estes serão os primeiros jogos da equipe comandada pelo técnico Lionel Scaloni após terminar em primeiro lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2026, que será disputado no Canadá, Estados Unidos e México. 

Na quinta-feira, em sua última partida pelo torneio classificatório, o craque Lionel Messi liderou a Argentina na vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela em uma noite inesquecível de lágrimas, aplausos e glória.

A seleção de Scaloni, que já havia garantido a classificação para a Copa do Mundo em março, vai visitar o Equador na terça-feira em sua última partida nas Eliminatórias.

