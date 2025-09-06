Alcaraz e Sinner duelam no US Open pela 3ª final seguida de Grand Slam

Carlos Alcaraz, com uma vitória retumbante sobre Novak Djokovic, e Jannik Sinner vão se reencontrar no domingo para mais uma final eletrizante no US Open, o terceiro Grand Slam consecutivo entre os dois jovens astros do tênis. A hegemonia no circuito do espanhol Alcaraz e do italiano Sinner, de 22 e 24 anos, começa a atingir níveis nunca antes vistos em seu esporte.

A presença deles na final de domingo, em Nova York, garante que todos os oito troféus de Grand Slam em disputa entre 2024 e 2025 estarão em suas mãos. Alcaraz e Sinner também serão a primeira dupla a se enfrentar em três finais de Grand Slam em uma única temporada na era Open (desde 1968). Sinner, o tenista mais jovem a chegar a quatro finais de Grand Slam em um único ano, perdeu para Alcaraz em Roland Garros em junho e deu o troco em julho, em Wimbledon. No total, o italiano emendou cinco finais consecutivas de Grand Slam, com um saldo de três vitórias até agora.

"É ótimo para o esporte ter rivalidades (...) Alcaraz é alguém que me empurrou até o limite", comentou o italiano, orgulhoso de sua atual sequência de triunfos. "Cinco finais consecutivas de Grand Slam é algo grandioso", enfatizou. "Eu nunca imaginei que chegaria a isso quando me tornei profissional." O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estará em Flushing Meadows para o duelo de domingo e, para apimentar ainda mais essa grande final, o vencedor sairá da quadra como número um do mundo.

Alcaraz já conquistou esse mesmo triunfo duplo em 2022, quando ergueu seu primeiro troféu de 'major' em Nova York e, aos 19 anos, se tornou o mais jovem líder do ranking da ATP. O espanhol venceu Djokovic na sexta-feira por 6-4, 7-6 (7/4) e 6-2. "É uma ótima sensação estar na final do US Open novamente. É incrível", disse Alcaraz.

"Estou enviando a mensagem de que este é o meu nível, não é algo excepcional", afirmou o jovem tenista, que chegou à final em oito torneios consecutivos. - Presença de Trump é "um privilégio" - Contra Djokovic, o espanhol dominou o primeiro set sem precisar apresentar seu melhor tênis, superou um momento de nervosismo no segundo e acelerou após o colapso físico do sérvio.