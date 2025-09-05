Trump defende Robert Kennedy Jr. após sessão tensa no Senado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou seu apoio ao secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., mencionando suas "ideias um pouco diferentes". A declaração de Trump aconteceu após uma sessão tensa no Congresso, na qual Kennedy Jr. defendeu medidas contra vacinas, que fizeram com que cientistas e opositores pedissem sua demissão.

O secretário é " muito bom", declarou Trump durante um evento na Casa Branca. "Tem intenções muito boas e ideias um pouco diferentes", disse, ao acrescentar que o aprecia. "Gosto do fato de que ele seja diferente", afirmou Trump. Mais cedo na quinta-feira, Kennedy Jr. foi interrogado no Senado em uma audiência tumultuada que rapidamente se transformou em um enfrentamento verbal com os democratas, que o acusaram de ter mentido ao prometer respeitar a ciência e manter o acesso dos americanos às vacinas. Kennedy Jr. também defendeu a decisão de demitir a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) como algo "absolutamente necessário" para restabelecer altos padrões. A destituição de Susan Monarez, assim como várias demissões de funcionários de alto escalãi, mergulharam a principal agência de saúde pública do país em uma crise interna.

Monarez havia assumido o cargo menos de um mês antes, enquanto Kennedy fazia uma revisão profunda dos objetivos e métodos de trabalho da Secretaria de Saúde. Mais de mil funcionários e ex-funcionários da Secretaria pediram demissão em uma carta aberta, considerando que Kennedy Jr. colocava a população 'em perigo'. - Políticas "absurdas" -

Em uma sessão no Senado na quinta-feira, Kennedy criticou as ações dos CDC durante a pandemia de covid-19. Ele disse que a gestão fracassou "miseravelmente" com políticas "desastrosas e absurdas", incluindo as orientações sobre o uso de máscaras, o distanciamento social e o fechamento de escolas. "O CDC permitiu que o sindicato dos professores redigisse a ordem de fechamento das nossas escolas – o que prejudicou trabalhadores em todo o país – e depois fingiram que a decisão estava baseada na ciência", afirmou Kennedy em sua intervenção.

A oposição democrata instou o secretário a renunciar durante uma troca acalorada de críticas, às vezes aos gritos. Ron Wyden, o principal democrata no Comitê de Finanças do Senado, exigiu, na abertura da sessão, que Kennedy prestasse juramento, acusando-o de mentir em depoimentos anteriores por escrito. "É do interesse do país que Robert Kennedy renuncie, e se ele não o fizer, [o presidente] Donald Trump deveria demiti-lo antes que mais pessoas sejam prejudicadas", declarou Wyden.