Trump assina decreto que renomeia Pentágono como 'Departamento da Guerra'

"É um nome muito mais apropriado à luz de como o mundo está agora", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval, ao lado do novo "secretário da Guerra", Pete Hegseth.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na sexta-feira (5) um decreto que rebeatiza a pasta de Defesa como Departamento da Guerra, uma decisão que, em sua opinião, envia uma "mensagem de vitória" ao mundo.

"Após vencer uma guerra de independência em 1789, George Washington criou o Departamento da Guerra", lembrou Hegseth.

"E este país venceu todas as grandes guerras depois disso, incluindo a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial", acrescentou.

A mudança de Departamento da Guerra para Defesa ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, e "como você observou, senhor Presidente, não vencemos uma guerra importante desde então, e com isso não quero desmerecer nossos combatentes", disse.

O agora Departamento da Guerra, cuja sede é o edifício nos arredores de Washington conhecido como Pentágono, conta com mais de três milhões de funcionários militares e civis.