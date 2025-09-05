Putin: tropas ocidentais na Ucrânia seriam 'alvos legítimos' para o Exército russo

O presidente russo Vladimir Putin alertou nesta sexta-feira (5) que qualquer força ocidental na Ucrânia representaria um "alvo legítimo" para o Exército da Rússia, um dia após uma reunião de aliados europeus de Kiev, que abordou as garantias de segurança para Kiev. Um grupo de 26 países, liderado pela França e pelo Reino Unido, prometeu na quinta-feira apoiar militarmente a Ucrânia caso um cessar-fogo com a Rússia seja concretizado.

"Se tropas aparecerem lá, em particular agora, durante os combates, partimos da premissa de que serão alvos legítimos", disse Putin durante um fórum econômico na cidade de Vladivostok, leste da Rússia. O presidente russo acrescentou que uma mobilização do tipo não favorece a paz a longo prazo e reiterou que a intensificação dos vínculos militares entre a Ucrânia e os países ocidentais é parte do que considera as "causas fundamentais" do conflito. Os aliados da Ucrânia não revelaram detalhes do plano, como o número de tropas e a contribuição dos diferentes países aliados. A Ucrânia afirma que as garantias de segurança são fundamentais para um acordo de paz que assegure que a Rússia não volte a executar uma ofensiva contra seu território.