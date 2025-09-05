Parlamento da Tailândia elege magnata Anutin Charnvirakul como próximo primeiro-ministro

O magnata imobiliário conservador Anutin Charnvirakul venceu nesta sexta-feira (6) a votação no Parlamento tailandês para se tornar o próximo primeiro-ministro do país. Charnvirakul obteve 331 votos, alcançando assim uma confortável maioria entre os 492 deputados que compõem a Câmara Baixa da Assembleia Nacional da Tailândia, segundo os resultados finais oficiais.

"O Parlamento aprova a nomeação de Anutin Charnvirakul para o cargo de primeiro-ministro", declarou o vice-presidente da Câmara, Chalad Khamchuang. Horas antes, o ex-primeiro-ministro (2001-2006) e empresário tailandês Thaksin Shinawatra - cujo processo parlamentar afastou seu partido do poder -, deixou o país em um jato privado. Thaksin explicou na rede social X que deixou a Tailândia para um exame médico em Singapura, mas que acabou desviado para Dubai devido ao fechamento de um aeroporto. A Tailândia enfrentava dificuldades para formar um novo governo desde a destituição de sua primeira-ministra Paetongtarn Shinawatra, filha de Thaksin, que assumiu o poder em agosto de 2024 e foi definitivamente destituída na semana passada por sua gestão de uma recente crise com o Camboja.