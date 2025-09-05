Número 2 do governo trabalhista britânico renuncia após polêmica fiscal

A vice-primeira-ministra britânica, Angela Rayner, renunciou ao cargo após admitir que não pagou os impostos devidos ao comprar um apartamento, segundo uma carta enviada ao primeiro-ministro Keir Starmer, publicada nesta sexta-feira (5). "Decidi renunciar a minhas funções de vice-primeira-ministra e de ministra da Habitação (...) e ao cargo de vice-presidente do Partido Trabalhista", escreveu Rayner após vários dias de polêmica.

A política trabalhista teria economizado 40.000 libras esterlinas (R$ 293 mil, na cotação atual) em impostos relacionados à aquisição de um apartamento em Hove, no sul da Inglaterra, ao retirar seu nome dos títulos de propriedade de outro imóvel localizado em sua circunscrição. Como resultado, o novo apartamento se tornou oficialmente seu único bem imobiliário. A política do Partido Trabalhista, que atribuiu este erro a conselhos "incorretos", declarou ter alertado as autoridades fiscais e consultado o assessor de ética do governo. "Realmente fiquei em estado de choque porque pensei que havia feito tudo corretamente", disse Rayner, de 45 anos, em uma entrevista ao canal Sky News.