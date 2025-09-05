Nicarágua inicia transição antecipada do poder de Ortega para Murillo

A morte de dois opositores presos na Nicarágua acendeu o alerta entre exilados e defensores dos direitos humanos, que atribuem esta nova "era repressiva" a uma transição antecipada de poder de Daniel Ortega, que está doente, para sua esposa, Rosario Murillo. Ortega, que completa 80 anos em 11 de novembro, transfere tarefas todos os dias para Murillo, elevada a "copresidente" há sete meses por meio de uma reforma constitucional.

Os seguintes pontos explicam a consolidação do poder da copresidente de 74 anos, com imagem de implacável. - Morte de presos - Em 25 de agosto, Washington denunciou a morte do opositor Mauricio Alonso, preso desde 18 de julho. Manágua jamais reconheceu sua prisão. Tampouco a do advogado Carlos Cárdenas, detido em 15 de agosto, cujo cadáver foi entregue à sua família duas semanas depois.

"Em uma semana, os corpos de duas pessoas desaparecidas foram devolvidos [...], é uma nova etapa que leva a marca de Murillo", disse Arturo McFields, ex-embaixador da Nicarágua nos Estados Unidos, à AFP. Para Juan Pappier, vice-chefe para as Américas da Human Rights Watch, esta nova era repressiva em parte "tem a ver com um esforço de Murillo para estar preparada para o momento da sucessão". - Expurgos internos -

Nos últimos meses, foram detidos os históricos comandantes sandinistas Bayardo Arce, Álvaro Baltodano e Henry Ruiz, e o chefe da escolta de Ortega, Marcos Acuña. "A era Murillo" se caracteriza também pela "demissão de funcionários históricos ou que haviam jurado lealdade a Ortega", afirma McFields. Outros militantes menos conhecidos também estão presos ou em prisão domiciliar, entre eles o filho de Carlos Fonseca, o fundador da Frente Sandinista.

O acadêmico exilado Uriel Pineda afirma à AFP que a "repressão tem se concentrado em aliados históricos do regime para que nenhuma estratégia de oposição interna possa ser articulada". "Estão tentando fazer uma limpeza sobre quem (manter) ou não manter no círculo próximo ao poder", diz Santos Méndez, coordenador da Comunidade Nicaraguense na Guatemala. - Saúde em declínio -