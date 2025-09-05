Kaio Jorge é cortado da Seleção por lesão e Andreas Pereira é convocado

Segundo uma nota da entidade, Kaio Jorge sofreu uma "lesão muscular" durante a vitória do Brasil sobre o Chile por 3 a 0 no Maracanã, na quinta-feira, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A Seleção Brasileira perdeu o atacante Kaio Jorge devido a uma lesão e o meio-campista Andreas Pereira foi convocado para substituí-lo, anunciou a CBF nesta sexta-feira (5).

Andreas Pereira, anunciado como reforço do Palmeiras na semana passada, foi chamado para substituir o atacante do Cruzeiro no jogo contra a seleção boliviana, em El Alto (4.150 metros acima do nível do mar), que encerra a participação brasileira nas Eliminatórias.

Kaio Jorge, de 23 anos, começou na reserva e entrou no segundo tempo da vitória sobre o Chile, fazendo sua estreia pela Seleção.

Por sua vez, Andreas, de 29, já fez dez jogos com a 'Amarelinha', com dois gols marcados.

