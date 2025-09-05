Jeannette Jara, a comunista que se afasta do PC em sua campanha à Presidência do Chile

Bandeiras chilenas são agitadas, mas nenhuma vermelha ou com a foice e o martelo. A mensagem nos comícios da candidata presidencial de centro-esquerda, a comunista Jeannette Jara, é clara: construir um projeto comum. A decisão não é banal em um país com um influente Partido Comunista (PC), que chegou ao poder pelas urnas com a coalizão de Salvador Allende em 1970 e com a de Gabriel Boric em 2022, mas que também é hoje um dos mais liberais da região em termos econômicos.

Em um comício alguns dias atrás em um ginásio em Rancagua, cidade mineradora do centro do país, os simpatizantes de Jara, militante do PC desde os 14 anos, a receberam com aplausos e sem a antiga simbologia partidária. Muitos correram para tirar uma foto com essa advogada e ex-ministra do Trabalho do governo Boric, de 51 anos, que venceu por ampla margem a primária dos governistas. "Acho que é uma mulher que transcende barreiras", destaca Estefany López, assistente social de 33 anos. "Ela consegue superar o que sua ideologia representa", acrescenta. Jara, de cabelo curto, jeans e jaqueta, esbanja carisma diante de cerca de mil participantes. Com microfone em mãos, inicia um diálogo com os moradores e insiste no valor de "todas as opiniões" para a construção de um "projeto comum".

Apesar de sua militância, a candidata marcou diferenças em relação a algumas posições do Partido Comunista. Isso poderia favorecê-la "com esse medo que há" do comunismo, diz à AFP Esmeralda Ojeda, uma professora de 53 anos que participou do evento em Rancagua. "Só temos que olhar a pessoa. Que seja comunista, nada [importa para mim]", acrescenta.

- Negociação e carisma - Jara lidera as pesquisas junto com o candidato de extrema direita José Antonio Kast, indicando uma corrida eleitoral polarizada. Oito candidatos disputarão as eleições em 16 de novembro. Durante sua gestão como ministra do Trabalho, Jara concretizou uma esperada reforma do sistema de pensões e a redução da jornada semanal de trabalho de 45 para 40 horas.

Também conseguiu fechar acordos com opositores e empresários. "Não devemos nos apaixonar pelas próprias ideias", costuma dizer. Mas o fator determinante de sua liderança tem sido seu carisma transbordante. Nascida em 23 de abril de 1974, de origem humilde, Jara é filha de um mecânico e uma dona de casa, e é a mais velha de cinco irmãos.