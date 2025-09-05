Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem morre em praia de Sydney após provável ataque de 'grande tubarão'

Um "grande tubarão" provavelmente atacou e matou um homem em uma praia do norte de Sydney, na Austrália, neste sábado (6, data local), informou a polícia, o que provocou o fechamento de diversas praias.

O homem foi retirado do mar pela manhã e levado à praia de Long Reef, mas morreu no local, disse a polícia de Nova Gales do Sul em comunicado.

"Um homem morreu nas praias do norte após ser mordido pelo que se acredita que era um grande tubarão", afirmou a polícia.

Dois pedaços de uma prancha de surfe foram recolhidos e levados para perícia.

Este é o primeiro ataque fatal de um tubarão em Sydney desde 2022, quando o britânico de 35 anos e instrutor de mergulho Simon Nellist foi morto em Little Bay.

Antes disso, o último ataque fatal na cidade tinha sido registrado em 1963.

Após o ataque deste sábado, as praias do Pacífico entre os subúrbios de Manly e Narrabeen, ao norte da cidade, foram fechadas "até segundo aviso".

A polícia informou que os serviços de emergência se dirigiram ao local após receberem alertas de que o homem, que não foi identificado, tinha sofrido "ferimentos graves".

Um surfista não identificado disse que a vítima estava surfando entre as praias de Long Reef e Dee Why.

"Quatro ou cinco surfistas o tiraram da água e, ao que tudo indica, uma parte significativa de sua metade inferior foi atacada", afirmou o surfista, segundo o jornal Daily Telegraph de Sydney.

As pessoas foram ordenadas a sair da água, acrescentou o rapaz à publicação.

"Havia um salva-vidas acenando com uma bandeira vermelha", informou o surfista. "Eu não sabia o que era [...], mas achei que provavelmente deveria voltar [para a costa]", acrescentou.

