Exército israelense bombardeia edifício na Cidade de Gaza

"O Hamas havia instalado dentro desse edifício infraestruturas utilizadas para preparar e realizar ataques contra as tropas do Exército israelense", indicou em comunicado.

O Exército israelense afirmou nesta sexta-feira (5) que bombardeou um edifício utilizado pelo movimento islamista Hamas na Cidade de Gaza, que Israel se prepara para ocupar.

"As notícias sobre o início dos bombardeios israelenses contra prédios de apartamentos são aterrorizantes. Todo mundo está assustado e não sabe para onde ir", afirmou Ahmed Abu Wutfa, de 45 anos, que vive no quinto andar de um prédio a oeste da Cidade de Gaza.

Israel intensificou seus bombardeios desde que anunciou seus planos de tomar a maior cidade do território palestino após quase dois anos de guerra com o Hamas.

O Exército advertiu que "nos próximos dias, atacará estruturas que se tornaram infraestrutura terrorista na Cidade de Gaza: câmaras, centros de comando de observação, posições de franco-atiradores e antitanques, e complexos de comando e controle".

A Defesa Civil local relatou nesta sexta-feira 19 mortos em bombardeios israelenses na Cidade de Gaza e arredores, onde vivem quase um milhão de pessoas segundo estimativas da ONU.