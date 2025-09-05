Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Defesa Civil em Gaza relata 19 mortes em ataques israelenses

Autor AFP
A Defesa Civil na Faixa de Gaza afirmou que 19 pessoas morreram em bombardeios israelenses nesta sexta-feira no território palestino.

A aviação israelense bombardeou edifícios e áreas de deslocados em vários bairros da Cidade de Gaza e em sua periferia, informou a Defesa Civil em um comunicado transmitido à AFP.

A organização de primeiros socorros, que opera sob a autoridade do movimento islamista Hamas que governa Gaza, relatou 19 mortos e pelo menos 10 feridos nos bombardeios. 

Com as restrições impostas à imprensa em Gaza e as dificuldades de acesso, a AFP não tem condições de verificar de forma independente os números anunciados pela Defesa Civil.

O Exército israelense afirmou que não está em condições de comentar os relatos sobre ataques, sem dispor das coordenadas precisas. 

O porta-voz do Exército de Israel, Effie Defrin, afirmou na quinta-feira que as tropas do país controlam 40% da Cidade de Gaza. 

As autoridades israelenses anunciaram a intenção de tomar a totalidade da cidade do norte da Faixa de Gaza, mas outro porta-voz do Exército, Nadav Shoshani, destacou que o início desta operação não será anunciado para "preservar o efeito surpresa".

Na quarta-feira, um comandante militar declarou que Israel espera a fuga de um milhão de pessoas para o sul. 

A ONU calcula que quase um milhão de pessoas vivem na Cidade de Gaza e suas imediações.

A Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC, na sigla em inglês), um organismo apoiado pela ONU, declarou estado de fome nesta área de Gaza e uma agência das Nações Unidas atribuiu a situação à "obstrução sistemática de Israel", uma acusação rejeitada pelo Estado israelense.

