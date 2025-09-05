Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China imporá sobretaxas provisórias às importações de carne de porco europeia

Tipo Notícia

A China anunciou nesta sexta-feira (5) que imporá sobretaxas provisórias às importações de carne de porco provenientes da União Europeia (UE), no âmbito de uma investigação que, segundo Pequim, evidenciou práticas de dumping.

O gigante asiático havia iniciado essa investigação em junho de 2024, pouco depois de a UE anunciar sua intenção de impor tarifas adicionais aos veículos elétricos importados da China.

A China — o maior consumidor mundial de carne de porco — importou no ano passado produtos suínos no valor de 4,3 bilhões de yuans (604 milhões de dólares ou 3,2 bilhões de reais) apenas de um dos principais produtores europeus, a Espanha, segundo dados oficiais da alfândega chinesa.

"A autoridade responsável pela investigação determinou, de forma preliminar, que as importações de carne de porco e subprodutos suínos provenientes da União Europeia estão sendo alvo de dumping", indicou nesta sexta-feira o Ministério do Comércio chinês para justificar a medida.

As autoridades decidiram estabelecer "medidas antidumping provisórias na forma de depósitos de garantia" que devem ser entregues às alfândegas, acrescentou.

Essas taxas, que irão variar entre 15,6% e 62,4%, entrarão em vigor a partir de 10 de setembro, segundo o comunicado.

As medidas continuam sendo "provisórias" já que a investigação do Ministério do Comércio deve se prolongar, como previsto, até dezembro. Será então que serão emitidas as conclusões finais.

A Comissão Europeia respondeu rapidamente com a promessa de "tomar todas as medidas necessárias" para proteger os profissionais do setor, segundo disse à imprensa o porta-voz Olof Gill, que qualificou como "questionáveis" as alegações chinesas.

china

