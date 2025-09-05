Belém ou o quebra-cabeça para sediar a COP30 em novembro

Simples, mas aconchegante, o Hotel COP30 de Belém ainda não fechou nenhuma reserva para o evento de novembro: seus proprietários pretendem alugar o edifício inteiro para alguma delegação estrangeira, mas até agora seus preços não convenceram ninguém. A pouco mais de dois meses da conferência anual da ONU sobre a mudança climática, o alto custo da hospedagem preocupa a organização de um evento que receberá cerca de 50.000 pessoas durante 12 dias na cidade amazônica.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva idealizou a COP30 em Belém para dar visibilidade à maior floresta tropical do planeta, fundamental contra o aquecimento global. Os delegados poderão negociar "sob a copa de uma árvore", brincou em 2023, quando o Brasil foi anunciado como sede. Longe do romantismo de Lula, a capital do estado do Pará se deparou primeiro com um déficit de acomodação e depois com uma disparada nos preços. Para aliviar, o Brasil programou a cúpula de chefes de Estado para 6 e 7 de novembro, antes da conferência prevista entre os dias 10 e 21. Mas não foi suficiente.

- "Nunca aconteceu" - Vários países sugeriram em julho uma mudança de sede. A ONU pediu ao Brasil que subsidiasse os aluguéis para as delegações. O governo se recusou. Por enquanto, 68 dos 198 países participantes pagaram suas reservas. "Isso nunca aconteceu, normalmente dois ou três meses antes da conferência todos os países já têm acomodação", diz à AFP Marcio Astrini, secretário-executivo da rede ambientalista Observatório do Clima.

Em uma das coloridas e desgastadas ruazinhas do centro histórico de Belém, o Hotel COP30 oferece vagas para 40 hóspedes. No local, funcionava um motel, até que em 2024 novos proprietários o reformaram e trocaram seu nome. "É um evento de uma magnitude que Belém nunca esperou e os valores acabaram ficando desordenados, cada um colocou seus valores e alguns fora da realidade", reconhece o gerente Alcides Moura. Seu hotel chegou a anunciar tarifas diárias de 6.300 reais. Um "teste de mercado", segundo Moura, que mostrou limites: hoje os quartos não passam de 350 dólares (1.910 reais).

- Para luxo, Dubai - Belém é a capital brasileira com maior porcentagem de população vivendo em favelas, com 57% dos seus 1,4 milhão de habitantes. Para muitos proprietários, a COP30 representa uma oportunidade única de obter bons lucros.