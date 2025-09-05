Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

António Costa diz que UE enviou delegação aos EUA para preparar sanções conjuntas à Rússia

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou nesta sexta-feira, 5, que o trabalho sobre o novo pacote de sanções contra a Rússia já começou em Bruxelas, e que uma equipe europeia está viajando para Washington (EUA) para "trabalhar com nossos amigos americanos" no tema. Em coletiva de imprensa junto do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, o português disse que são necessárias mais medidas econômicas para pressionar a Rússia "a parar com a guerra, a parar de matar pessoas, a parar de destruir a Ucrânia".

"Estamos preparando garantias de segurança para assegurar uma paz justa e duradoura quando a paz chegar. E estamos totalmente comprometidos em fornecer fortes garantias de segurança para ajudar a prevenir futuros ataques. Ontem (quinta, 4), em Paris, 26 países, além da União Europeia (UE), comprometeram-se a unir forças para oferecer fortes garantias de segurança à Ucrânia por meio de operações aéreas, terrestres e marítimas, além da regeneração das forças ucranianas", disse Costa.

"Em suma, estamos prontos para o dia seguinte. Mas, para que esse dia chegue, precisamos pressionar o presidente Vladimir Putin à mesa de negociações", afirmou.

"É evidente que a plena adesão da Ucrânia à UE não é apenas a melhor garantia de segurança, mas também o caminho mais eficaz para a prosperidade e um futuro melhor para o povo ucraniano", disse ainda.

Em sua conta no X, Zelenski agradeceu a todos na Europa que "apoiam uma política de sanções rigorosa - tarifas contra aqueles que ajudam a Rússia e decisões sobre o congelamento de ativos russos. É justo que os ativos russos se tornem parte do preço que a Rússia paga pela sua agressão - um instrumento de proteção e recuperação a longo prazo".

