Anthropic, gigante da IA, expande restrições de uso a empresas chinesas

A empresa, que conta com o respaldo da Amazon, é conhecida pelo seu chatbot Claude e seus modelos de IA, e se posiciona como focada em segurança e desenvolvimento responsável.

O grupo de Inteligência Artificial (IA) Anthropic ampliará as restrições de uso para entidades chinesas para incluir subsidiárias de organizações chinesas com sede no exterior, por motivos de segurança nacional.

Empresas com sede na China, Rússia, Coreia do Norte ou Irã não podem acessar os serviços comerciais da Anthropic "devido a riscos legais, regulatórios e de segurança", explicou a companhia em um comunicado desta sexta-feira (5).

No entanto, algumas dessas empresas tinham acesso aos produtos da Anthropic por meio de subsidiárias incorporadas no exterior, o que lhes permitia utilizá-los para "desenvolver aplicativos e serviços que, em última análise, serviam a serviços militares e de inteligência adversários, assim como a objetivos autoritários mais amplos", indicou na declaração.

A Anthropic, uma empresa avaliada em 183 bilhões de dólares (998 bilhões de reais), afirmou que a mudança em sua política, inédita na indústria, afetaria as entidades cujos proprietários, em qualquer um dos países restritos, possuíssem direta ou indiretamente mais de 50% da companhia.

A atualização dos termos de serviço da Anthropic afetará tais subsidiárias "independentemente de onde operem", assinalou a empresa.