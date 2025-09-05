A criminalidade nos EUA é maior nas cidades governadas por democratas?

Trump insiste na narrativa de que cidades americanas governadas por democratas têm taxas de criminalidade mais altas do que as governadas por republicanos. Mas há ligação entre criminalidade e administração partidária?O presidente dos EUA, Donald Trump, e os membros de seu governo republicano têm afirmado repetidamente que as cidades governadas por políticos do Partido Democrata apresentam taxas de criminalidade mais altas. "Se você observar as 25 cidades com maior índice de criminalidade, verá que praticamente todas são governadas por democratas", disse Trump a um repórter que perguntou se ele consideraria enviar a Guarda Nacional para cidades governadas por republicanos que também enfrentam altos índices de criminalidade. Em seu segundo mandato na Casa Branca, Trump enviou a Guarda Nacional para Washington, declarando que a criminalidade na capital do país estava "fora de controle". Ele já havia enviado forças militares contra manifestantes em Los Angeles, uma ação posteriormente considerada ilegal por um juiz da Califórnia. A Casa Branca ecoou o sentimento de Trump em uma postagem nas redes sociais: "Cidades governadas por democratas são infestadas de crimes porque eles escolheram que fosse assim." Para avaliar a validade dessas alegações, as equipes de checagem de fatos da DW examinaram se há uma ligação entre as taxas de criminalidade e a filiação partidária. Dados da maioria das grandes cidades liderada por democratas Antes de analisar as estatísticas de criminalidade, é importante entender o cenário político das principais cidades dos EUA. Em 2024, das 100 maiores cidades do país, 65 eram governadas por prefeitos filiados ao Partido Democrata e 23 eram governadas por prefeitos filiados ao Partido Republicano, de Trump. De acordo com o apartidário Centro de Pesquisas Pew, as áreas rurais tendem a se inclinar para o Partido Republicano, enquanto as populações urbanas têm maior probabilidade de votar nos democratas. Cidades maiores também tendem a relatar taxas de criminalidade mais altas do que as áreas rurais. Essa sobreposição – liderança democrata e maior criminalidade – pode parecer apoiar a afirmação de Trump. No entanto, correlação não implica causalidade. Rankings de cidades não contam a história completa, alerta FBI Ao classificar as taxas de criminalidade do FBI em 2024 por cidade e filiação partidária dos prefeitos, uma primeira análise superficial mostrou algumas cidades democratas com algumas das maiores taxas de crimes violentos naquele ano. Mas: a maioria das cidades administradas por democratas tem taxas de criminalidade semelhantes às administradas por prefeitos do Partido Republicano. O FBI disse à DW que a agência desestimula explicitamente o uso de seus dados para compilar rankings de cidades e condados "como forma de medir a eficácia da aplicação da lei", uma vez que não incluem as inúmeras variáveis que influenciam as taxas de criminalidade, como densidade populacional e urbanização, condições econômicas, variação populacional até as práticas de denúncia de crimes dos cidadãos, entre outras. Também pode haver uma enorme variação na criminalidade dentro de uma cidade, como a existência de bairros seguros em uma cidade com altas taxas de criminalidade. Como o tamanho da população pode influenciar o número de crimes cometidos, vale a pena analisar não apenas os crimes cometidos em relação ao tamanho da população (crimes violentos por 100 mil habitantes), mas também as taxas de criminalidade de cidades de tamanho semelhante. Por exemplo: Memphis, no estado do Tennessee, e El Paso, no Texas – ambas administradas por prefeitos filiados ao Partido Democrata – são semelhantes em tamanho, mas a taxa de crimes violentos em Memphis é cerca de dez vezes maior do que a de El Paso. Outro exemplo são Irvine, na Califórnia, e Virgina Beach, na Virgínia. Irvine teve a menor taxa de crimes violentos entre as maiores cidades dos EUA em 2024 e é administrada por um prefeito filiado ao Partido Democrata. Virgina Beach tem uma taxa de criminalidade semelhante, mas é administrada por um prefeito republicano. Filiação partidária de um prefeito não influencia a criminalidade Embora tenhamos analisado os dados mais recentes disponíveis, de 2024, publicados em agosto, pesquisadores de Harvard, da Universidade de Washington Tacoma, da Universidade de Pittsburgh e da Universidade George Washington realizaram uma análise completa abrangendo quase três décadas. O estudo, publicado em janeiro de 2025, analisou dados de 400 cidades americanas de médio e grande porte e constatou que a filiação política dos prefeitos fazia pouca diferença nas taxas de criminalidade e no policiamento. "Eleger um democrata em vez de um republicano como prefeito não gera impacto detectável no efetivo policial ou nos gastos com justiça criminal, nem leva a mudanças nas taxas de criminalidade ou de prisão", concluiu o estudo. "Nos últimos 30 anos, quase todas as cidades dos Estados Unidos registraram uma grande redução na criminalidade, tanto em crimes violentos quanto em crimes contra o patrimônio", disse Justin de Benedictis-Kessner, professor associado de políticas públicas da Harvard Kennedy School e um dos autores do estudo, ao The Harvard Gazette. Os crimes violentos no país diminuíram cerca de 4,5% em 2024, em comparação com as estimativas de 2023, segundo os últimos relatórios do FBI, enquanto os homicídios e homicídios culposos não negligentes caíram quase 15% em relação ao ano anterior. Observar as taxas de criminalidade de um ano específico é apenas uma visão instantânea. No entanto, comparar as taxas de criminalidade de cidades individuais de um ano para outro mostra muita flutuação, em vez de uma tendência clara. Isso também indica que as taxas de criminalidade não são influenciadas pela filiação partidária do prefeito, visto que eles permanecem no cargo por vários anos, dependendo da duração do mandato e se são ou não reeleitos. Apesar do declínio nas taxas de criminalidade, a percepção pública frequentemente sugere o contrário. O Centro de Pesquisas Pew descobriu que muitos americanos acreditam que a criminalidade está aumentando – mesmo quando os dados indicam o contrário. Entre 1993 e 2022, os crimes violentos nos EUA caíram 49%, incluindo roubos (-74%), agressões qualificadas (-39%) e homicídios/homicídios culposos (-34%). Os dados e pesquisas de longo prazo não sustentam a alegação de que cidades lideradas por democratas sejam inerentemente mais perigosas. As taxas de criminalidade são influenciadas por uma combinação complexa de fatores socioeconômicos, geográficos e culturais – não pela filiação política do prefeito. Todos os dados e o código por trás desta análise podem ser encontrados neste repositório do Github. Este artigo foi atualizado em 4 de setembro para incluir uma resposta do FBI enviada após a publicação e corrigir informações sobre as filiações universitárias do estudo. Autor: Sarah Steffen, Gianna-Carina Grün