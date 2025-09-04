Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ursula von der Leyen diz que reforço da Ucrânia incluirá os EUA

Ursula von der Leyen diz que reforço da Ucrânia incluirá os EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a chamada "A Coalizão dos Dispostos" está criando as condições para uma paz duradoura na Ucrânia, salientando que as forças de segurança que blindarão o país de novos ataques da Rússia contarão com o apoio dos Estados Unidos.

"As primeiras garantias de segurança são fortes forças armadas ucranianas. Em segundo lugar, as forças de segurança com o apoio dos EUA. Terceiro, uma postura de defesa europeia robusta", disse Der Leyen em mensagem no X nesta quinta-feira, 4.

"Queremos paz para a Ucrânia", repetiu a dirigente.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou, também no X, que um exército ucraniano forte é e continuará sendo o elemento central das garantias de segurança.

"Suas capacidades - financiamento, armas, produção - são o que garantimos agora, e deveríamos garantir daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Tanto em tempos de guerra quanto para garantir a segurança em tempos de paz", disse Zelenski.

Os comentários da representante da Comissão Europeia e do presidente ucraniano ocorreram após reunião em Paris, na qual 26 países, incluindo Reino Unido e França, se comprometeram a enviar tropas para uma força de "reasseguramento" à Ucrânia assim que houver um cessar-fogo, a fim de dissuadir novos ataques do presidente russo, Vladimir Putin.

As falas ocorrem em meio a sinais de que o presidente dos EUA, Donald Trump, recuou em seus esforços para um cessar-fogo, limitando-se a declarar recentemente que está "decepcionado" com Putin.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar