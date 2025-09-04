Tribunal nos EUA mantém decisão favorável a passaportes com gênero "X"

Trump havia emitido, em janeiro, uma ordem executiva segundo a qual apenas dois gêneros seriam reconhecidos: masculino e feminino, pondo fim às políticas oficiais que reconheciam um terceiro gênero nos passaportes, identificado com um "X".

Um tribunal de apelações dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira (4) uma decisão de um tribunal inferior que ordenava ao governo de Donald Trump retomar a emissão de passaportes com a opção de gênero "X".

Em junho, uma juíza distrital ordenou ao Departamento de Estado que retomasse a emissão de passaportes com a opção "X" para pessoas transgênero e não binárias afetadas pela mudança de política.

Nesta quinta-feira, um painel de três juízes de um tribunal de apelações negou o pedido da administração Trump para suspender a ordem da juíza.

Em sua decisão, os magistrados destacaram a conclusão do tribunal inferior de que as pessoas afetadas pela mudança "sofrerão uma variedade de danos imediatos e irreparáveis" com a aplicação da política.

O primeiro passaporte americano com o gênero "X" foi emitido em outubro de 2021 pelo Departamento de Estado, que especificou que a opção "X" estava reservada para "pessoas não binárias e intersexuais" e, em geral, para aquelas que não se identificam com os critérios de gênero propostos anteriormente.