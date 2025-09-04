Presidente chinês se reúne com líder norte-coreano em Pequim

O presidente chinês, Xi Jinping, se reuniu nesta quinta-feira (4) em Pequim com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, que está em uma rara visita ao exterior, informou a agência de notícias estatal Xinhua. Kim e o presidente russo, Vladimir Putin, acompanharam Xi em um grande desfile militar realizado na quarta-feira na capital chinesa, onde os líderes estrangeiros conheceram os mais recentes desenvolvimentos em armas do gigante asiático.

A China é o aliado mais importante da Coreia do Norte, cuja relação foi forjada com a eclosão da Guerra da Coreia na década de 1950. A mídia estatal chinesa informou que Kim e Xi se encontraram para conversas no Grande Salão do Povo de Pequim, sem fornecer mais detalhes sobre o encontro. O Ministério das Relações Exteriores da China havia anunciado anteriormente que o encontro seria "uma profunda troca de opiniões sobre as relações China-RPDC e questões de interesse comum", usando a sigla da Coreia do Norte. "A China está disposta a trabalhar com a RPDC para fortalecer a comunicação estratégica (...) e aprofundar o compartilhamento de experiências em governança", disse o porta-voz Guo Jiakun.