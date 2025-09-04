Número de mortos no terremoto no Afeganistão sobe para 2.205, diz Taleban
Centenas de corpos foram recuperados de casas em vilarejos nas montanhas destruídas por um grande terremoto no Afeganistão no início desta semana, elevando o número de mortos para 2.205, disse um porta-voz do governo do Taleban nesta quinta-feira, 4.
O terremoto superficial, de magnitude 6, atingiu a região montanhosa e remota do leste do país na noite de domingo, 31 de agosto, arrasando vilarejos e prendendo pessoas sob os escombros.
A maioria das vítimas estava na província de Kunar, onde as pessoas normalmente vivem em casas de madeira e tijolos de barro ao longo de vales íngremes de rios separados por altas montanhas.
Cerca de 98% dos prédios da província foram danificados ou destruídos, de acordo com uma avaliação divulgada na quinta-feira pela organização de caridade Islamic Relief. As agências de ajuda humanitária disseram que precisavam urgentemente de pessoal e suprimentos para cuidar dos sobreviventes da região.
'É impossível viver lá'
Muhammad Israel disse que o terremoto provocou um deslizamento de terra que soterrou sua casa, gado e pertences em Kunar. "Todas as pedras caíram da montanha", disse ele. "Mal consegui tirar meus filhos de lá. Os tremores do terremoto continuam acontecendo. É impossível viver lá."
Ele estava hospedado em um acampamento médico da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nurgal, um dos distritos mais afetados. "A situação também é ruim para nós aqui, não temos abrigo e estamos vivendo a céu aberto", disse ele.
Estimativas anteriores indicavam que cerca de 1.400 pessoas foram mortas. O porta-voz do Taleban, Hamdullah Fitrat, atualizou nesta quinta-feira, 4, o número de mortos e disse que os esforços de busca e resgate continuavam.
"Tendas foram montadas para as pessoas e a entrega de primeiros socorros e suprimentos de emergência está em andamento", disse Fitrat.
O terreno acidentado está dificultando os esforços de socorro. Autoridades do Taleban mobilizaram helicópteros e comandos do exército para ajudar os sobreviventes. Trabalhadores humanitários relataram caminhar por horas para chegar a vilarejos isolados por deslizamentos de terra e desabamentos de rochas.
'Essas pessoas estão sofrendo muito'
Os cortes de verbas também estão impactando a resposta à tragédia. O Conselho Norueguês para Refugiados afirmou ter menos de 450 funcionários no Afeganistão, enquanto em 2023, data do último grande terremoto no país, havia 1.100. O conselho tinha apenas um depósito restante e nenhum estoque de emergência.
"Precisaremos comprar itens assim que recebermos o financiamento, mas isso pode levar semanas e as pessoas estão passando por dificuldades agora", disse Maisam Shafiey, consultora de comunicação e advocacy do conselho no Afeganistão.
"Temos apenas US$ 100 mil disponíveis para apoiar os esforços de resposta a emergências. Isso deixa um déficit financeiro imediato de US$ 1,9 milhão", disse Shafiey.
O dr. Shamshair Khan, que atendia os feridos no campo da ONU em Nurgal, disse que seu próprio estado de saúde piorou após ver o sofrimento de outros.
"Nem esses remédios nem esses serviços são suficientes", disse ele. "Essas pessoas precisam de mais remédios e tendas. Elas precisam de comida e água potável. Elas precisam de mais ajuda. Essas pessoas estão sofrendo muito."
O Afeganistão já estava enfrentando dificuldades com a seca, uma economia fraca e o recente retorno de cerca de 2 milhões de afegãos de países vizinhos. / AP
*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente