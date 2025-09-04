Negociações nucleares entre UE e Irã em Doha sob ameaça de sanções

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, reuniu-se nesta quinta-feira (4) em Doha com o ministro das Relações Exteriores do Irã para buscar uma "solução negociada" para a questão do programa nuclear iraniano, diante da ameaça iminente de sanções. A reunião ocorreu após as potências europeias terem estabelecido, na semana passada, um prazo para o retorno da vigência das sanções contra o Irã por descumprimento dos compromissos assumidos no âmbito de um acordo firmado em 2015.

Essa medida deu início a uma contagem regressiva de 30 dias que a ONU classificou como "janela de oportunidade" para alcançar uma solução diplomática. "Kallas reuniu-se nesta quinta-feira em Doha com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, para conversar sobre os esforços para alcançar uma solução negociada para a questão nuclear iraniana", declarou um funcionário da UE sob condição de anonimato. "As conversas focaram em uma série de temas, incluindo o acesso dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica às instalações nucleares iranianas e a situação das reservas de urânio altamente enriquecido do Irã", acrescentou. França, Reino Unido e Alemanha disseram que estão dispostos a abandonar a nova ofensiva de sanções se o Irã resolver as preocupações sobre seu programa nuclear.