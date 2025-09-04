México considera impor tarifas aos países com os quais não tem acordo comercial

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta quinta-feira (4) que seu governo considera impor tarifas a países com os quais o México não possui tratado comercial, entre eles a China. A proposta ocorre em meio às pressões comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçou taxar todas as exportações do México e impôs tarifas alfandegárias que afetam as indústrias automotiva e siderúrgica de seu vizinho.

"Estamos considerando aplicar (...) alguns impostos tarifários aos países com os quais não temos tratado comercial, entre eles também se encontra a China, porém não é o único", declarou a mandatária durante sua habitual coletiva de imprensa matutina. Na quarta-feira, ao concluir uma investigação antidumping, a Secretaria de Economia do México estabeleceu quotas compensatórias às importações de calçados originários da China que entrem abaixo de 22,58 dólares por par - cerca de 123,24 reais. Essa medida se soma à eliminação de um regime temporário que permitia a importação livre de impostos de calçados acabados e às tarifas estabelecidas em dezembro sobre uma série de insumos têxteis. No início deste ano, Sheinbaum lançou uma estratégia para substituir importações, principalmente aquelas provenientes da Ásia, chamada Plano México.