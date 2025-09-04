Ferrari busca redenção no GP da Itália de F1; McLaren quer dar mais um passo rumo ao título

Vivendo o pior momento da temporada, a Ferrari chega a sua casa, o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, em Monza, onde a McLaren e o australiano Oscar Piastri têm a chance de dar um passo quase decisivo rumo ao título. Zero pontos. Esse foi o saldo da escuderia italiana no GP da Holanda, disputado na semana passada, após seus dois pilotos não completarem a prova no circuito de Zandvoort.

Quando lutavam pelo top 5, o britânico Lewis Hamilton foi o primeiro a abandonar depois de sair da pista e bater. Pouco depois, foi a vez do monegasco Charles Leclerc, que se envolveu em um acidente com o italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). - Missão nada fácil - O fim de semana na Holanda foi um duro golpe para a Ferrari, que luta pelo segundo lugar no campeonato de construtores e agora viu sua vantagem sobre a Mercedes (terceira) cair para apenas 12 pontos. "Estávamos com o ritmo necessário para conseguir um bom resultado", lamentou o chefe da equipe italiana, Frédéric Vasseur.

No "Templo da Velocidade", como é conhecido o lendário circuito de Monza, a Ferrari poderá contar com o apoio incondicional dos 'tifosi' para reagir e tentar reviver a alegria de um ano atrás, quando Leclerc venceu a corrida. "Estamos mais competitivos nesta temporada, mas com um pelotão tão equilibrado [atrás da McLaren], temos que ser irrepreensíveis", ressaltou Vasseur. Para Hamilton, que viverá seu primeiro GP de Monza com o macacão vermelho, seria ideal abrir sua contagem de vitórias pela Ferrari vencendo no domingo... Uma missão nada fácil, levando em conta a perda de cinco posições no grid de largada como punição devido a incidentes no GP da Holanda.

- Vantagem considerável - Até agora, o domínio da McLaren é absoluto, com 12 vitórias em 15 corridas. Oscar Piastri lidera o campeonato com 309 pontos, seguido por seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris (275 pontos), e ambos têm ampla vantagem sobre o terceiro colocado, o tetracampeão holandês, Max Verstappen (205 pontos), da Red Bull. Piastri teve um fim de semana perfeito na Holanda: venceu a corrida, marcou a melhor volta e contou com o abandono de Norris, que teve um problema no motor.

Faltando nove etapas para o final da temporada, esses 34 pontos são uma vantagem considerável para o australiano à medida em que o campeonato entra na reta final. Perguntado no último domingo sobre as chances de ser campeão mundial pela primeira vez, Piastri preferiu se mostrar cauteloso. "Eu não diria que a minha vantagem é confortável, ainda há muito a fazer e tudo pode mudar muito rápido". -- Programação do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 (horário de Brasília):