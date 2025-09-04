Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA processa companhia elétrica por incêndio letal em Los Angeles

O governo dos Estados Unidos apresentou nesta quinta-feira (4) ações judiciais exigindo indenizações milionárias de uma companhia elétrica pelos incêndios ocorridos no sul da Califórnia em janeiro deste ano.

Os bombeiros lutaram durante semanas por terra e ar para controlar os incêndios florestais que mataram pelo menos 31 pessoas, deixaram milhares de desalojados e geraram impactos de longo prazo para a saúde de muitos na região metropolitana de Los Angeles.

O Departamento de Justiça disse nesta quinta que não tinha dúvidas de que a companhia elétrica Southern California Edison (SCE) era responsável pelo incêndio Eaton, que arrasou a localidade de Altadena.

"As ações apresentadas hoje alegam a existência de um padrão preocupante de negligência que resultou em morte, destruição e dezenas de milhões de dólares dos contribuintes federais gastos para sanar os erros de uma companhia de serviços públicos", disse o procurador interino dos Estados Unidos, Bill Essayli.

O funcionário indicou que espera que o processo apresentado seja "o início de uma mudança cultural" por parte da companhia e que ela se torne uma empresa "consciente que ajude, e não prejudique" a comunidade.

A companhia admitiu anteriormente que havia detectado à época uma falha em uma de suas linhas de transmissão.

Em julho deste ano, a SCE disse que começaria a pagar compensações às vítimas do incêndio Eaton, inclusive antes da conclusão de uma investigação oficial.

Um porta-voz da companhia disse que revisaria as ações e "responderia através dos canais legais apropriados".

