EUA planeja cortar ajuda militar à Europa, diz mídia americana

Seis fontes familiarizadas com o assunto confirmaram a medida ao Washington Post, que segundo o jornal afetaria centenas de milhões de dólares de ajuda destinada a reforçar as defesas contra a Rússia.

Os Estados Unidos planejam encerrar a assistência militar a países europeus próximos à Rússia, em meio a pressões do governo do presidente Donald Trump para que a Europa se envolva mais em sua própria defesa, informou a imprensa americana nesta quinta-feira (4).

O Financial Times indicou que funcionários americanos informaram diplomatas europeus na semana passada sobre a decisão de Washington de suspender o financiamento de programas para treinar e equipar exércitos do Leste Europeu ao longo da fronteira com a Rússia.

Um funcionário da Casa Branca mencionou um decreto de Trump de janeiro sobre a reavaliação da ajuda externa americana, mas não confirmou os detalhes da decisão de cortar a assistência em segurança.

"Esta medida foi coordenada com os países europeus de acordo com o decreto e a ênfase constante do presidente em garantir que a Europa assuma uma maior responsabilidade em sua própria defesa", declarou o funcionário sob condição de anonimato.

A decisão de reduzir a assistência aos países vizinhos da Rússia ocorre enquanto Trump busca dar fim à invasão russa da Ucrânia, iniciada por Moscou em fevereiro de 2022.