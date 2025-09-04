Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA alertou França sobre possíveis planos israelenses de anexação, diz Rubio

Autor AFP
O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, criticou nesta quinta-feira (4) a França e outros países que se preparam para reconhecer um Estado palestino, e afirmou que os havia advertido sobre possíveis represálias de Israel por meio da anexação da Cisjordânia.

Rubio se recusou a se juntar à condenação mundial contra o plano de colonização na Cisjordânia aprovado por Israel e que compromete a possibilidade de um Estado palestino.

Cerca de vinte países, entre eles Reino Unido, França, Espanha, Itália e Canadá, rejeitaram em agosto um projeto central de construção de 3.400 casas na Cisjordânia ocupada, pois dividiria esse território palestino em dois.

"Quanto ao que estão vendo com a Cisjordânia e a anexação, não é algo definitivo. É algo que está sendo debatido em alguns setores da política de Israel. Não vou insistir nisso hoje", disse Rubio no contexto de uma visita à capital equatoriana.

"O que eu direi é que era totalmente previsível", acrescentou.

O projeto de construção provocou forte oposição internacional. A ONU e a União Europeia pediram a Israel que renunciasse ao plano.

A Autoridade Palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia, condenou rapidamente a medida.

"Dissemos a eles que isso daria lugar a esse tipo de ações recíprocas e que dificultaria o cessar-fogo", afirmou Rubio.

Ele também insistiu que essa pressão para elevar o status da Autoridade Palestina na Cisjordânia encorajou seu rival Hamas em Gaza.

"No dia em que os franceses anunciaram o que fizeram, nesse mesmo dia o Hamas se retirou da mesa de negociações", disse Rubio.

O presidente francês, Emmanuel Macron, convocou uma cúpula da ONU em 22 de setembro, na qual reconhecerá o Estado palestino, devido à grave situação humanitária e ao que considera a intransigência de Israel.

Países como Bélgica, Canadá e Austrália se somarão à iniciativa francesa sobre esse reconhecimento.

Na quarta-feira, o ministro das Finanças israelense de extrema direita, Bezalel Smotrich, pediu a anexação de amplas zonas da Cisjordânia com o objetivo de enterrar a ideia de um Estado palestino.

Trump apoiou abertamente o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em sua implacável ofensiva em Gaza após o ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

