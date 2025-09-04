Diante da 'ameaça' dos EUA, qual é o poder militar da Venezuela?

Caças russos, drones iranianos, tanques franceses e um velho submarino alemão: a Venezuela conta com 343 mil "homens e mulheres em armas" e um equipamento obsoleto em suas Forças Armadas para enfrentar uma - muito improvável por enquanto - invasão dos Estados Unidos. O presidente Nicolás Maduro denuncia "a maior ameaça já vista em nosso continente nos últimos 100 anos" após a mobilização de navios de guerra dos Estados Unidos para o Caribe em operações contra o narcotráfico.

"Eles estão buscando uma mudança de regime através da ameaça militar e manchar as mãos de Donald Trump com sangue", disse Maduro a correspondentes estrangeiros. "Se a Venezuela fosse atacada, entraria imediatamente em um período de luta armada". Analistas descartam uma operação militar convencional dirigida à Venezuela por parte dos Estados Unidos, que têm o exército mais poderoso do mundo. - Poder humano - Batizada como boliviana por Hugo Chávez, a Força Armada venezuelana não esconde sua politização. "Chávez vive!" é hoje seu cumprimento oficial e se define como "socialista e anti-imperialista".

Os desfiles militares mostram soldados em uniforme tático, rostos pintados, armados com fuzis AK47, bazucas e morteiros que marcham aos gritos de palavras de ordem políticas. Não há número oficial de integrantes ativos. Um relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS) o fixa em 123 mil, mais 220 mil milicianos e 8 mil reservistas. A Milícia, criada por Chávez em 2009, é o quinto componente da Força Armada, depois do Exército, da Marinha, da Aviação e da Guarda Nacional. É composta por civis com alta carga ideológica.

Maduro também impulsionou a formação de corpos de defesa em empresas públicas e comunidades: a "ameaça gringa" tem sido o centro da propaganda oficial, com apelos à unidade nacional e anúncios na TV estatal onde figuras de líderes geradas por inteligência artificial chamam ao "Eu me alisto". Maduro disse que a Venezuela conta com mais de 8 milhões de milicianos e reservistas, equivalente a um terço da população. Analistas consideram o número irreal. "Temos o sangue de Bolívar Libertador", disse Moisés Arévalo, de 63 anos, à AFP, ao se alistar na capital. "Quando éramos índios defendíamos a Venezuela, agora que estamos mais bem preparados, continuaremos a defendê-la".

- Compras de Chávez - Durante o boom petrolífero, a Venezuela fez investimentos militares milionários. Entre 2006 e 2011, comprou da Rússia equipamentos por mais de 11 bilhões de dólares (cerca de 60 bilhões de reais), explicou Evan Ellis, professor do Instituto de Estudos Estratégicos da Escola de Guerra do Exército dos Estados Unidos, à AFP.