Daniel Levy deixa presidência do Tottenham após 25 anos no cargo

Levy foi quem impulsionou a construção do novo estádio e do moderno centro de treinamento dos 'Spurs', atuais campeões da Liga Europa.

Daniel Levy, presidente executivo do Tottenham durante 25 anos, renunciou ao cargo inesperadamente nesta quinta-feira (4).

Mas o dirigente de 63 anos não era unanimidade na torcida, da qual foi alvo de vários protestos, principalmente devido aos maus resultados da equipe nos últimos anos na Premier League.

Levy foi criticado por várias escolhas de treinadores que não tiveram sucesso, assim como pela política de contratações do clube. Ele também foi acusado pelos torcedores de priorizar a arrecadações de receitas em detrimento do desempenho esportivo.

Na temporada passada, o Tottenham obteve a sua pior classificação na primeira divisão inglesa desde a temporada 1976/1977, terminando na 17ª posição.

No entanto, o título da Liga Europa conquistado com vitória na final sobre o Manchester United encerrou um jejum de 17 anos sem levantar um troféu.