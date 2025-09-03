Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia diz que garantias de segurança desejadas pela Ucrânia são 'perigo' para Europa

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

A Rússia afirmou nesta quinta-feira (4, data local) que as garantias de segurança pretendidas por Kiev são "garantias de perigo para o continente europeu", antes das conversas entre o presidente ucraniano Volodimir Zelensky e líderes europeus para discutir o fim da invasão russa.

A cúpula desta quinta em Paris será copresidida pelos governantes de França e Reino Unido, e busca aumentar a pressão sobre o presidente russo Vladimir Putin após uma série de tentativas fracassadas para alcançar um cessar-fogo.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, sustentou que as garantias que a Ucrânia deseja são "uma plataforma para o terror, para as provocações contra nosso país".

"Não são garantias para a segurança da Ucrânia, são garantias de perigo para o continente europeu", acrescentou Zakharova a jornalistas durante uma conferência econômica em Vladivostok, no Extremo Leste da Rússia.

Zelensky afirmou que acredita que os aliados de seu país vão ajudar a "aumentar a pressão sobre a Rússia para avançar para uma solução diplomática" ao conflito.

Mas também ressaltou que não viu "nenhum sinal de que a Rússia queira acabar com a guerra".

Tags

rússia ucrânia

