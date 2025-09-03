Rússia dispara mais de 500 drones e mísseis contra Ucrânia em desafio a esforço de Zelenski

Os principais alvos russos noturnos foram infraestruturas civis, especialmente instalações de energia, disse Zelenski. Os ataques visaram principalmente o oeste e o centro da Ucrânia e feriram pelo menos cinco pessoas, disse a força aérea ucraniana.

A Rússia disparou mais de 500 drones e duas dúzias de mísseis contra a Ucrânia durante a noite, disseram autoridades nesta quarta-feira, 3, enquanto o presidente ucraniano Volodimir Zelenski e líderes europeus avançavam nas negociações sobre como fortalecer as defesas ucranianas e impulsionar os até agora infrutíferos esforços de paz liderados pelos EUA.

Os ataques aéreos da Rússia a áreas civis e a tentativa de seu exército de esmagar as defesas ucranianas na linha de frente de 1.000 quilômetros não diminuíram nos últimos meses, apesar das tentativas do presidente dos EUA, Donald Trump, de interromper os combates. Embora Zelenski tenha aceitado as propostas de Trump para um cessar-fogo e negociações de paz cara a cara com o presidente russo Vladimir Putin, o Kremlin manifestou reservas.

Putin disse nesta quarta-feira acreditar "que se o bom senso prevalecer, é possível chegar a uma opção aceitável para encerrar o conflito", acrescentando que Trump tem "um desejo sincero" de encontrar uma solução.

"Parece que há uma certa luz no fim do túnel", disse Putin em uma coletiva de imprensa em Pequim, encerrando uma visita de quatro dias à China. "Vamos ver como a situação se desenvolve. Caso contrário, teremos que alcançar nosso objetivo por meios militares."

Ele disse que estava pronto para receber Zelenski para negociações em Moscou, mas somente se a reunião estiver "bem preparada." Funcionários do Kremlin já disseram anteriormente que uma cúpula poderia acontecer apenas depois que um amplo acordo fosse definido por delegações de níveis mais baixos.