Quadro roubado por nazistas nos Países Baixos é encontrado na Argentina

O promotor Daniel Adler explicou a jornalistas em Mar del Plata, a 400 km de Buenos Aires, que o advogado da herdeira do líder nazista Friedrich Kadgien "veio trazer a obra", que havia desaparecido durante a Segunda Guerra Mundial.

Uma pintura barroca roubada de um colecionador judeu dos Países Baixos pelo regime nazista foi encontrada na Argentina, após ter sido identificada na semana passada em um anúncio imobiliário, informou o Ministério Público do país sul-americano ao expor a obra nesta quarta-feira (3).

"Retrato de uma dama", do italiano Giuseppe Ghislandi (1655–1743), desaparecida há 80 anos, foi descoberta pelo jornal holandês AD na página de uma imobiliária que mostrava o interior de uma casa com o quadro pendurado sobre um sofá verde.

Embora a autenticidade da pintura não esteja comprovada, a descoberta levou a uma investigação da Polícia Federal argentina e da Interpol sobre os herdeiros de Kadgien, conhecido em sua época como o "mago das finanças' das SS, a força paramilitar do regime nazista durante a Segunda Guerra. Ele morreu na Argentina em 1978.

A obra está "em bom estado de conservação pelos anos que possui, já que é de 1710. Cerca de 50.000 dólares [R$ 272 mil, na cotação atual] pode ser o seu valor", disse aos repórteres o perito e professor de arte Ariel Bassano, que trabalhou com a Justiça, segundo o jornal local La Capital Mar del Plata.

A filha de Kadgien, Patricia, cumpre desde terça-feira uma prisão domiciliar de 72 horas junto com seu marido, depois de várias buscas nas quais as autoridades não encontraram a pintura.