Putin e Kim se reúnem em Pequim, reforçam parceria e citam apoio militar norte-coreano à Rússia

Putin elogiou a "bravura e o heroísmo" dos soldados norte-coreanos que lutaram ao lado das tropas de Moscou para repelir uma incursão ucraniana na região fronteiriça russa de Kursk. De acordo com estimativas da Coreia do Sul, a Coreia do Norte enviou cerca de 15 mil soldados à Rússia desde o ano passado. Pyongyang também forneceu grandes quantidades de equipamentos militares, incluindo mísseis balísticos e artilharia, para sustentar a invasão russa da Ucrânia, que já dura três anos.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, tiveram uma reunião bilateral em Pequim nesta quarta-feira, 3. Segundo o Kremlin, Putin e Kim viajaram de um evento oficial para as negociações no mesmo carro. Após uma reunião entre as delegações russa e norte-coreana, os líderes tiveram um encontro a sós. Putin também convidou Kim a visitar novamente a Rússia, após a última viagem do norte-coreano ao país em 2023.

Embora não tenha mencionado diretamente a guerra, Kim ressaltou: "se há algo que eu possa fazer por você e pelo povo da Rússia, considerarei isso como um dever fraternal, uma obrigação que certamente devemos assumir, e estarei preparado para fazer tudo o possível para ajudar".

As comemorações em Pequim marcaram a primeira vez que Kim participou de um grande evento multilateral em seus 14 anos de governo, além de ser a primeira ocasião em que Kim, Putin e o presidente chinês, Xi Jinping, estiveram reunidos no mesmo local. Observadores aguardam para ver se Kim se encontrará também com Xi em reunião bilateral ou até em um encontro privado trilateral com Putin, embora nenhum dos três países tenha confirmado tal evento.

Em referência a Xi, o presidente dos EUA, Donald Trump, escreveu na Truth Social: "Por favor, transmitam minhas mais calorosas saudações a Vladimir Putin e Kim Jong-un, enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos da América". O assessor de assuntos externos de Putin, Yuri Ushakov, comentou depois a postagem, dizendo que as palavras de Trump não estavam isentas de ironia. "Quero dizer que ninguém estava tramando nada. Ninguém estava tecendo qualquer conspiração", afirmou. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado