Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

OpenAI incluirá controles parentais no ChatGPT após morte de adolescente

OpenAI incluirá controles parentais no ChatGPT após morte de adolescente

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A empresa americana de inteligência artificial OpenAI anunciou na terça-feira que adicionará controles parentais ao seu chatbot ChatGPT, uma semana após um casal americano afirmar que o sistema incentivou seu filho adolescente a cometer suicídio. 

"No próximo mês, os pais poderão (...) vincular sua conta à conta do filho adolescente" e "controlar como o ChatGPT responde ao adolescente com regras de comportamento adequadas à idade", explicou a empresa de IA generativa em seu blog. 

Os pais também receberão notificações do ChatGPT "quando o sistema detectar que o adolescente está em um momento de angústia aguda", acrescentou a OpenAI. 

Matthew e Maria Raine afirmam na ação apresentada na segunda-feira em um tribunal do estado da Califórnia que o ChatGPT cultivou uma relação íntima com seu filho Adam por vários meses entre 2024 e 2025, antes de sua morte. 

A denúncia alega que em sua conversa final, em 11 de abril de 2025, o ChatGPT ajudou Adam a roubar vodca de seus pais e lhe forneceu uma análise técnica sobre um nó corrediço com o qual confirmou que "poderia potencialmente enforcar um ser humano". 

Adam foi encontrado morto horas depois usando esse método. 

"Quando uma pessoa usa o ChatGPT realmente sente que está conversando com algo do outro lado", disse a advogada Melodi Dincer, que ajudou a preparar a ação legal. 

"Essas são as mesmas características que poderiam levar alguém como Adam, com o tempo, a começar a compartilhar cada vez mais sobre sua vida pessoal e, em última análise, a buscar conselhos e orientação deste produto que basicamente parece ter todas as respostas", afirmou Dincer. 

A advogada disse que a publicação no blog da OpenAI anunciando os controles parentais e outras medidas de segurança é "genérica" e carece de detalhes. 

"Realmente é o mínimo, e definitivamente sugere que muitas medidas de segurança (simples) poderiam ter sido implementadas", acrescentou. 

"Resta ver se farão o que dizem que farão e quão eficaz será no geral". 

O caso dos Raine foi apenas o mais recente em uma série de incidentes nos quais pessoas foram incentivadas por chatbots de IA a seguir pensamentos delirantes ou prejudiciais, o que levou a OpenAI a anunciar que reduziria a "bajulação" dos modelos aos usuários. 

"Continuamos melhorando em como nossos modelos reconhecem e respondem a sinais de angústia mental e emocional", disse a OpenAI na terça-feira.

mng/tgb/gc/mjw/mvl/ag/jc/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar