Missão da UE detecta vantagem para partido no poder nas eleições da Guiana

Autor AFP
A missão de observação da União Europeia (UE) afirmou, nesta quarta-feira (3), que as eleições gerais de segunda-feira na Guiana foram "competitivas", embora com uma "vantagem" para o partido do presidente e candidato à reeleição, Irfaan Ali. 

Os resultados são esperados para quinta-feira, de acordo com a Comissão Eleitoral. As eleições presidenciais, legislativas e regionais determinarão quem administrará as receitas petrolíferas da Guiana pelos próximos cinco anos. 

"Eleições competitivas, votação tranquila, mas com uma vantagem indevida" para o partido no poder, disse o chefe da missão da UE e deputado polonês, Robert Biedron, que se recusou a comentar sobre o tempo estimado para o anúncio dos resultados. 

O relatório preliminar observa que "a eleição ocorreu em um clima político altamente polarizado que afetou a confiança na administração das eleições" e que "a campanha foi competitiva, com as liberdades fundamentais amplamente respeitadas". 

No entanto, também destaca que o governo se beneficiou de uma "vantagem injusta" que "desequilibrou o jogo" durante a campanha. 

"O presidente e seu governo inauguraram um grande número de projetos públicos, como hospitais, estradas, delegacias de polícia e importantes serviços de transporte", diz o comunicado. 

Segundo a mídia local, o presidente em exercício Ali (Partido Progressista do Povo PPP/C, centro-esquerda) pode ser eleito com maioria absoluta no Parlamento. 

Seus principais rivais são o candidato da oposição Aubrey Norton (APNU, Aliança para uma Nova Unidade, esquerda) e Azruddin Mohamed, às vezes apelidado de "Trump guianense", um bilionário que fundou seu partido WIN (Vencemos/Investimos na Nação). 

A Guiana possui as maiores reservas de petróleo per capita do planeta e o maior índice de crescimento da América Latina (43,6% em 2024), mas continua vivendo na pobreza. 

A produção de petróleo começou em 2019 e espera atingir a produção de um milhão de barris por dia até 2030, acima dos atuais 650.000 b/d.

