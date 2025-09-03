Guiana, presa com seu petróleo entre Venezuela e EUA

A Guiana, pequeno país da América do Sul com as maiores reservas de petróleo per capita do mundo, tenta desempenhar seu papel entre as ameaças da Venezuela, que reivindica dois terços de seu território, e seu novo aliado, os Estados Unidos, cuja empresa ExxonMobil lidera o boom petrolífero. A Guiana apoia o envio de navios americanos para o Caribe.

O petróleo e o Essequibo, região rica em recursos minerais reivindicada pela Venezuela, estiveram onipresentes na campanha das eleições gerais de segunda-feira, cujos resultados oficiais ainda estão pendentes. - A disputa - A frase "Essequibo is Guyana's", ou "Essequibo ah we own" (O Essequibo pertence à Guiana, em inglês e crioulo, respectivamente) está presente em vários cartazes no país há mais de um ano. Quase todos os candidatos presidenciais abordaram o tema, incluindo o atual presidente Ifraan Ali, que adotou como eixo central de sua campanha uma postura firme em relação a Caracas.

O governo de Maduro reativou suas reivindicações sobre o território desde 2019. Em 2023 fez um referendo para buscar apoio popular para sua cruzada. Neste ano de 2025, elegeu um suposto governador e deputados para esta região de 159.500 km² sobre a qual Caracas não exerce nenhum poder. A Guiana sustenta que o traçado da sua fronteira, datado da época colonial inglesa, foi ratificado em 1899 no Laudo Arbitral de Paris, e solicita à Corte Internacional de Justiça (CIJ) que o ratifique. A Venezuela, que não reconhece a competência da CIJ, assegura que o rio Essequibo deve ser a fronteira natural, como em 1777, quando era uma colônia espanhola.

- Washington-Georgetown, realpolitik - No domingo, a Guiana declarou ter sido atacada com "disparos provenientes da margem venezuelana" da fronteira com o rio Cuyuní. Segundo Caracas, a notícia era falsa. Este tipo de denúncias é recorrente e alimenta a tensão permanente entre os dois países, que prometeram não recorrer à força durante um encontro excepcional entre Ali e Maduro em São Vicente e Granadinas, em dezembro de 2023.

Embora Ali tenha assegurado na segunda-feira que as forças guianenses estavam "em alerta e prontas", a Guiana tem pouco peso diante de seu gigantesco vizinho de 30 milhões de habitantes e um exército de maior porte. O famoso ditado "os inimigos dos meus inimigos são meus amigos" se aplica perfeitamente à Guiana, que se aproximou dos Estados Unidos apesar de um passado alinhado à esquerda. Os EUA, que há anos tentam destituir Maduro do poder, reafirmaram repetidamente o seu apoio à Guiana.