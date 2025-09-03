Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flórida planeja eliminar requerimentos de vacinação para estudantes

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

Um alto funcionário de saúde na Flórida prometeu nesta quarta-feira (3) que buscará eliminar os requisitos de vacinação, inclusive para os alunos de escolas públicas, argumentando que as imposições de vacinas "transbordam desprezo e escravidão".

O responsável estadual do Departamento de Saúde, Joseph A. Ladapo, anunciou a medida durante uma coletiva de imprensa ao lado do governador republicano Ron DeSantis, que ficou famoso na pandemia de covid-19 por se opor ao uso generalizado de máscaras e por promover uma rápida reabertura da economia.

"O Departamento de Saúde da Flórida, em colaboração com o governador, trabalhará para pôr fim a todos os mandatos de vacinação na Flórida, todos, até o último deles", declarou Ladapo na escola cristã Grace, em Valrico.

A eliminação de requisitos de vacinação tornaria o estado o primeiro dos Estados Unidos a abandonar uma prática considerada por décadas eficaz para limitar a proliferação de doenças infecciosas.

Ladapo, nascido na Nigéria e médico formado em Harvard, argumentou que todas as imposições de vacinas "transbordam desprezo e escravidão".

"Quem sou eu para dizer o que você deveria colocar em seu corpo?", acrescentou. "Eu não tenho esse direito. Seu corpo é um presente de Deus".

Todos os estados do país têm requisitos de vacinação para os alunos de suas escolas públicas, embora a maioria permita isenções por crenças pessoais ou religiosas. 

Nas últimas décadas, a Flórida obrigou seus estudantes a se vacinar contra diversas doenças, como poliomielite, sarampo ou hepatite B, para poderem frequentar as aulas.

"Estamos preocupados que o anúncio de hoje exponha as crianças das escolas públicas da Flórida a um maior risco de adoecer, o que terá um efeito dominó em nossas comunidades", declarou nas redes sociais a seção floridiana da Academia Americana de Pediatria.

Ladapo teve confrontos com outros cientistas desde a pandemia de covid-19 e se opôs ao uso das vacinas contra a doença do tipo mRNA, que nesta quarta-feira comparou a um "veneno" para o corpo.

Em 2023, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) rejeitaram em um comunicado as afirmações de Ladapo que relacionavam as vacinas contra a covid-19 com um risco à vida.

A iniciativa anunciada na Flórida coincide com a presença de Robert Kennedy Jr., um cético das vacinas, à frente do Departamento de Saúde dos Estados Unidos. 

Desde que assumiu o cargo, Kennedy Jr. iniciou uma reforma profunda nas agências sanitárias e na política de vacinação do país, demitindo especialistas renomados, restringindo o acesso às vacinas contra a covid-19 e cortando os fundos para o desenvolvimento de novas vacinas.

