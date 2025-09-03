Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fifa inicia processo de venda de ingressos para Copa de 2026

Autor AFP
AFP Autor
A Fifa iniciará neste mês um processo de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, com preços iniciais de assentos individuais a partir de US$ 60 (cerca de R$ 320 na cotação atual) para os jogos da fase de grupos e de até US$ 6.710 (R$ 36.500) para a final.

Os valores vão variar conforme a demanda.

Os torcedores poderão comprar ingressos para cada jogo e para estádios específicos, assim como pacotes para acompanhar cada seleção, informou a Fifa nesta quarta-feira (3), ao anunciar o calendário da primeira etapa de vendas.

Pela primeira vez na história, 48 seleções disputarão o Mundial, que será organizado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 10 de julho do ano que vem.

Os torcedores que possuem cartão Visa podem se cadastrar para obter um Fifa ID no site da entidade e participar de um sorteio de pré-venda que será realizado de 10 a 19 de setembro.

Os selecionados mediante o sorteio de pré-venda poderão solicitar a compra de ingressos a partir do dia 1º de outubro.

A venda terá um limite de quatro ingressos por pessoa por jogo, e ninguém poderá comprar mais de 40 entradas para todo o torneio.

Outra venda de ingressos será lançada nos próximos meses e espera-se que a etapa de cadastros para a segunda fase aconteça de 27 a 31 de outubro, com vendas a partir de meados de novembro até o início de dezembro.

A terceira fase começará pouco depois do sorteio dos grupos, que será realizado no dia 5 de dezembro, em Washington, e os torcedores poderão se cadastrar para jogos específicos.

Com a chegada do torneio, os torcedores poderão comprar os ingressos restantes por ordem de chegada.

A Fifa anunciou em um comunicado que planeja oferecer produtos adicionais, como ingressos para torcedores que desejam se sentar com outros da mesma seleção e ingressos adicionais para torcedores que quiserem reservar um lugar nas possíveis fases eliminatórias.

Além disso, a Fifa também lançará uma plataforma oficial de revenda.

