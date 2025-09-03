Fed se manterá independente, afirma alto funcionário crítico de Powell

Um alto funcionário do Federal Reserve (Fed), crítico de sua gestão, afirmou, nesta quarta-feira (3), que o banco central americano se manteve independente de interferências políticas e insistiu que continuará assim. "A independência do Fed é fundamental para tudo o que fazemos (...) Há coisas que preocupam as pessoas, mas continuo acreditando que temos um Fed independente", declarou o governador do órgão, Christopher Waller, à CNBC.

Quem for designado para dirigir o Fed "atuará de forma apolítica", afirmou Waller. "Então, acredito que, aconteça o que acontecer, o Fed manterá sua independência". Waller foi nomeado por Donald Trump durante seu primeiro mandato presidencial e foi mencionado como possível sucessor do atual presidente do banco central, Jerome Powell, em 2026. Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro, Trump tem pressionado insistentemente o Fed por cortes nas taxas de juros e frequentemente critica Powell nas redes sociais. Waller foi um dos funcionários do Fed que discordaram da decisão de julho da instituição monetária de manter as taxas de juros inalteradas.

A outra dissidente, Michelle Bowman, também foi indicada por Trump. Waller se negou a comentar a tentativa do chefe de Estado de demitir sua colega governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, que foi nomeada pelo ex-presidente, o democrata Joe Biden. Trump alegou que Cook cometeu fraude hipotecária, afirmações que seu advogado repudiou, denominando-as de uma campanha de difamação.

Atualmente, o caso é tratado por um tribunal americano. Waller declarou, nesta quarta-feira, que apoia um corte nas taxas de juros no final deste mês e reiterou que considera o enfraquecimento do mercado de trabalho como a principal preocupação do momento e que a inflação causada pelas tarifas aduaneiras de Trump será temporária. Ele previu um enfraquecimento da economia, mas descartou uma recessão.